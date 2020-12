Il Garante dello sciopero: “La protesta dei giudici onorari rientri”

ROMA – La Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha invitato i giudici e i vice procuratori onorari che prestano servizio a Palermo a revocare le astensioni dalle udienze ad oltranza cominciate il primo dicembre scorso. E ha contestato una serie di violazioni che sarebbero state compiute con la proclamazione della protesta il 28 ottobre scorso. A partire dall’eccessiva durata, visto che il codice di autoregolamentazione della categoria prevede che l’astensione non possa superare i cinque giorni consecutivi.

Tra le violazioni contestate ,anche la mancata garanzia dei servizi essenziali. Palermo è uno degli avamposti della protesta della magistratura onoraria, che sta invadendo le piazze con flashmob davanti ai tribunali. Questi giudici, circa 5mila in tutta Italia,che smaltiscono il 60% del contenzioso civile e penale e si occupano in esclusiva del riconoscimento del diritto di asilo ai migranti, si definiscono i “precari della giustizia”. E stanno manifestando contro il mancato riconoscimento di diritti “basilari” , indennizzi di malattia, previdenza, ferie retribuite e maternita’ e di un adeguato compenso (sono pagati a gettone e per questo i molti di loro che in questo periodo si sono ammalati di Covid 19 non hanno percepito nulla) .

Proprio da Palermo è partita anche la protesta più estrema: dal primo dicembre scorso due donne giudici onorari- Sabrina Argiolas, 55 anni, e Vincenza Gagliardotto 54 anni-stanno attuando lo sciopero della fame. E a loro si è unito da qualche giorno anche un magistrato onorario di Parma, Livio Cancelliere.

(ANSA).



