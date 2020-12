Italia arancione o rossa per le feste? Il governo studia le nuove misure

Nuova stretta in vista per evitare la terza ondata dei contagi

L’indice di contagiosità del nuovo coronavirus torna a salire a 0,89 e, a fronte di un lieve calo dei contagi, da giorni le hanno ormai superato i 65 mila, sfiorando i 500 al giorno. “Sono numeri ancora molto significativi”, commenta il ministro Speranza. Il governo vuole una stretta a Natale per evitare una terza ondata di contagi. La decisione sulle nuove misure è attesa per stasera o domani. Tra le ipotesi una zona rossa nazionale nei giorni festivi e prefestivi o una sorta di grande zona arancione, con i negozi aperti e i ristoranti chiusi e il coprifuoco anticipato alle 18 o alle 20. Alcuni governatori sono contrari, come Toti che rivendica in Liguria dati da zona gialla. Durissimo Zaia sugli assembramenti dello shopping. (ANSA)