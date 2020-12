Kanoute: “Palermo grande squadra, Covid ci ha fortificati”

PALERMO – “Conoscevo la squadra sin da bambino, la storia e la grandezza della società. Palermo già mi piace, sento di trovarmi bene perché è una città stupenda. L’obiettivo è di vincere partita dopo partita. Per ora non dobbiamo guardare la classifica, poi la vedremo più avanti”. Mamadou Kanoute si racconta. L’attaccante del Palermo, arrivato in Sicilia questa estate dal Catanzaro è una delle pedine fondamentali della formazione di Roberto Boscaglia: “È un grande allenatore, preparato – ha detto Kanoute intervistato gianlucadimarzio.com -. Mi fa piacere che abbia fiducia in me, sono io che cerco sempre di farmi trovare pronto quando mi chiama in causa. Nasco esterno, ma posso giocare in tutti i ruoli d’attacco”. Kanoute con la maglia rosanero ha realizzato un gol, nel derby col Catania: “È stato un gol bellissimo in una partita sentita. Siamo una grande squadra e il Covid ci ha fortificati. A prescindere da quello che abbiamo vissuto, però, siamo una squadra che si tirerà fuori da qualsiasi situazione”, ha concluso l’attaccante rosanero.