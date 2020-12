Parifica rendiconto della Regione, fissata l’udienza della Corte dei conti

PALERMO – E’ stata fissata per il 29 gennaio prossimo l’udienza della Corte dei conti per la parifica del rendiconto della Regione siciliana. Un mese prima il 29 dicembre sarà elaborato, da parte dei magistrati relatori un atto nel quale saranno esposte tutte le problematiche che i magistrati istruttori hanno dichiarato irrisolte. Il 18 gennaio si svolgerà l’udienza di preparifica, per instaurare il contraddittorio con la Regione siciliana ed il procuratore generale sulle questioni controverse. Sarà concesso all’amministrazione regionale ed al pm un termine per presentare memorie e controdeduzioni, che potranno essere discusse in pubblica udienza. Infine il giorno 29 i relatori svolgeranno la relazione definitiva, a seguito della quale il Procuratore generale esporrà le proprie conclusioni, depositando la requisitoria tre giorni prima dell’udienza. Potrà, infine, intervenire il rappresentante dell’amministrazione regionale. (ANSA).