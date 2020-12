Passalacqua Ragusa, parla Ceccato: “Sfida ostica con San Martino”

RAGUSA – La Passalacqua Ragusa è reduce dalla vittoria contro Schio, ma è già pronta per tornare in campo contro San Martino di Lupari.

La gara, in programma domani, avrà inizio alle 16.30. In vista del prossimo impegno ha parlato l’assistant coach Davide Ceccato: “Domenica abbiamo ottenuto una bellissima vittoria contro una squadra ostica e forte. Partita dai due volti, negli ultimi due quarti siamo usciti alla grande con una difesa molto aggressiva, portando a casa due punti fondamentali e importantissimi. Quando vinci contro una corazzata come Schio il morale è alle stelle. L’unica pecca è non aver potuto condividere con i tifosi la vittoria”.

“Domani – continua Ceccato – contro il San Martino di Luparini sarà una sfida molto ostica. Una partita da prendere con le pinze. Domenica abbiamo speso molto, questo sarà fondamentale per vedere come stiamo fisicamente. Oggi non sarà il solito duro allenamento. Quella di domani sarà la sesta gara di fila e sarà necessario dosare le forze che, sicuramente, stanno cominciando a scendere. Abbiamo voglia di fare una buona partita”.

“I nostri avversari hanno due giocatori cardine che sono Anderson e Sulciute, ma sono sempre del parere che il contesto squadra è sempre importante. Hanno perso Fogg che ha lasciato la squadra, ma chi giocava meno e ora avrà spazio darà qualcosa in più”.