Renzi: le nostre ministre pronte a lasciare se serve

Non c'è ancora il chiarimento con Conte.

ROMA – Italia viva pronta a fare cadere il governo? Il vertice tra il premier Giuseppe Conte e il leader del partito Matteo Renzi non c’è stato e Renzi ha detto che consegnerà al presidente del Consiglio un documento chiedendo un “salto di qualità” per il governo: nessuna battaglia per le poltrone, precisa il capo di Iv, anzi «le ministre – scrive – sono pronte a rimettere il mandato, se serve». Il futuro dell’esecutivo appare ancora incerto, secondo i quotidiani nazionali.