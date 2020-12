Sancataldese, Settineri: “Mi sento un leone in gabbia”

"Per quanto riguarda noi sportivi, non vediamo l'ora di riprendere, questo è il momento più stancante"

SAN CATALDO – “Questo è un momento brutto per tutti che sta proseguendo forse più di quanto era lecito attendersi”. Questo il pensiero del tecnico della Sancataldese, Alessandro Settineri, in merito allo stop del campionato di Eccellenza. Intervistato da La Sicilia l’allenatore della formazione nissena ha poi proseguito: “Tanta gente sta soffrendo, sta male, ed il pensiero, il mio pensiero non può che andare a loro. Per quanto riguarda noi sportivi, non vediamo l’ora di riprendere, questo è il momento più stancante, più stressante, io mi sento un leone in gabbia – ha concluso Settineri -. Mi manca il quotidiano, il campo, gli allenamenti, lo spogliatoio, il rapporto con i ragazzi, la partita…”.