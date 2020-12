Scibilia: “Tacopina non vede l’ora di cominciare”

CATANIA – La trattativa per l’acquisizione del Catania da parte di Joe Tacopina va avanti a gonfie vele. L’ex presidente del Venezia, sabato scorso, è atterrato in città proprio per le ultime procedure burocratiche.

Nei prossimi giorni, sotto l’Etna, arriverà anche l’avvocato Arena, intanto è già arrivato Dante Scibilia, ex Dg del Venezia e pronto a lavorare con il Catania. “Questi due giorni – dichiara Scibilia a”UnicaSport” – sono stati importanti e abbiamo lavorato molto. C’è stato un confronto continuo con le persone all’interno del Catania e con l’avvocato Augello”

“Per quanto riguarda il quadro finanziario del club c’è ancora molto lavoro da fare. Sicuramente sono stati fatti grossi passi in avanti rispetto al precedente incontro con la società. Per portare a termine alcune trattative -continua Scibilia – serve del tempo. Contiamo di fare più velocemente possibile, però questa è un’attività che spetta a Sigi e all’avvocato Augello”.

“Abbiamo la volontà di firmare il contratto prima di Natale. Bisogna aspettare per capire se andrà tutto nella giusta direzione. Tacopina non vede l’ora di cominciare, però è necessario che si verifichino dei presupposti alla base del piano che abbiamo predisposto”.

In chiusura Scibilia ha parlato del suo ruolo all’interno del club: “In questo momento sto svolgendo il ruolo di financial advisor per Tacopina. Non appena l’operazione si concluderà, parleremo e valuteremo il grado del mio coinvolgimento nel progetto. Da parte mia c’è la disponibilità a far parte di esso”.

