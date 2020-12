Speziale torna libero: “Voleva abbracciare mamma” VIDEO

CATANIA – “Voleva abbracciare la sua mamma che è stata poco bene”. Il primo pensiero di Antonino Speziale, scarcerato dopo la condanna per la morte dell’ispettore Raciti, è questo. Come confida il padre Roberto a LiveSicilia. “Adesso è con i suoi nipoti, perché non li conosceva, non gli hanno mai dato un permesso in questi anni”.

“Spero che riprenda la sua vita – aggiunge Roberto Speziale – oggi è un ragazzo di 31 anni, non ha più 17 anni. Hanno condannato due ragazzi innocenti. Purtroppo c’è stata una persona che ha perso la vita, non è giusto che abbiano trovato un colpevole a tutti i costi”.

