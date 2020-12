MESSINA- Tragedia della solitudine a Messina. È stato infatti ritrovato morto un clochard di 53 anni. L’uomo, secondo indiscrezioni di nazionalità polacca, conosciuto in città con il nome di Christopher, è stato trovato morto seduto su una panchina di piazza Stazione. Sul posto la polizia e gli operatori 118, quest’ultimi non hanno potuto far altro che constatare il decesso.