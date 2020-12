Babbo Natale nel quartiere Cardillo: l’iniziativa il 19 dicembre

PALERMO – Arriva Babbo Natale a Cardillo e trascorrerà la giornata di sabato 19 dicembre nel quartiere di periferia situato nella settima circoscrizione di Palermo. Sarà disponibile per le foto con i bambini dalle ore 11 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 18.00 presso Elementi Creativi in via Tommaso Natale 78e.

L’idea è di Elementi Creativi, la casa del Teatro del Fuoco, l’associazione di promozione sociale che svolge attività ludico ricreative per la crescita sana dei bambini, situata nel bene confiscato alla mafia concesso dal Comune di Palermo.

Vivremo un Natale diverso a causa dell’emergenza sanitaria ma questo non deve fermare l’immaginazione dei bambini ai quali abbiamo deciso di regalare un momento di gioia. Elementi Creativi, la casa del Teatro del Fuoco gode di un piccolo spazio esterno prospicente la strada dove Babbo Natale potrà incontrare i bambini con cui fare una foto in sicurezza. Sarà un’occasione per scambiarci gli auguri – afferma Amelia Bucalo Triglia presidente della Associazione Elementi.

Per fare la foto con Babbo Natale è necessario inviare il nome e cognome del bambino ed orario di arrivo tramite whatsapp al numero 3296509941.

Elementi Creativi, la casa del Teatro del Fuoco è uno spazio dedicato al benessere dei bambini nato nel bene confiscato alla mafia affidato dal Comune di Palermo con l’intento di creare un luogo che fosse riferimento di qualità per i bambini e le famiglie di Cardillo e della settima circoscrizione ponendo al centro il teatro e le discipline artistiche attraverso il gioco per l’educazione e la crescita sana. Già centro estivo, realizza attività ludico ricreative con il metodo di Gianni Rodari, laboratori di teatro e musica, lezioni di inglese, tedesco e doposcuola, laboratori creativi, passeggiate in natura per i piccoli dai 3 ai 14 anni. I servizi sono effettuati da educatori specializzati secondo i protocolli di sicurezza al fine di tutelare la salute di tutti i soggetti coinvolti e delle loro famiglie.

Elementi Creativi è una associazione di promozione sociale che coinvolge attori, registi, medici, psichiatri, insegnanti di scuola, psicologi, psicopedagogisti, agronomi, esperti di comunicazione per produrre spunti intellettuali stimolanti ed è presieduta da Amelia Bucalo Triglia che nel 2018, anno di Palermo Città della Cultura, ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il suo impegno in ambito culturale e sociale.

La segreteria di Elementi Creativi è disponibile il martedì, mercoledi e giovedi dalle ore 15.00 alle 19.00 in via Tommaso Natale 78e (di fronte villa Boscogrande).

Per ulteriori informazioni cell. 3296509941.

Il nostro sito www.teatrodelfuoco.com/elementi

telegram t.me/elementicreativi

iscrizione lista whatsapp 3296509941