Catania, Nicolosi: “Tacopina sarà nuovo presidente”

"L’idea dello stadio nuovo c’è, ma solo in caso di salto di categoria se ne potrà parlare"

CATANIA – “Tacopina è forte, sicuro di sé ed ha un grande staff”. A sottolinearlo è Gaetano Nicolosi, azionista di maggioranza del Catania, in merito alla trattativa che con tutta probabilità porterà l’avvocato americano Joe Tacopina ad acquistare le quote del club. “Vivrà a Torre del Grifo, sarà il nuovo presidente – ha rivelato Nicolosi ai microfoni di Telecolor -. L’idea dello stadio nuovo c’è, ma solo in caso di salto di categoria se ne potrà parlare”.