Catania, Spinesi: “Pecorino scriverà altre pagine importanti”

“Ho visto gli spezzoni dei gol di questo ragazzo che si sta facendo largo in un girone difficile della Serie C”. Così Gionatha Spinesi, ex attaccante del Catania, in merito alle recenti resezioni del centravanti rossazzurro Emanuele Pecorino: “Giocare per la squadra della propria città è difficile, al tempo stesso un onore – ha sottolineato Spinesi ai microfoni de La Gazzetta dello Sport -. Pecorino lo sta facendo al meglio e sono sicuro che da qui a fine stagione scriverà altre pagine gratificanti della sua carriera. Ha la possibilità di crescere, di migliorare nei fondamentali e nella tenuta di gara, acquisendo maggiore sicurezza e una continuità che lo porterà a fare meglio. Però quest’inizio salta all’occhio di tutti. Sirene di mercato? Io resterei al Catania fino a fine stagione, almeno per vivere un campionato intenso e da protagonista”, ha concluso Spinesi.