Covid, Collegio dei Geometri dona 5 dispositivi di sicurezza all’Urbanistica

CATANIA – Il Collegio dei Geometri di Catania dona all’Ufficio Urbanistica cinque dispositivi di sicurezza per il personale dipendente.

Nell’anno infausto della pandemia da Covid19, il collegio dei geometri ha voluto dare un segno tangibile di vicinanza ai dipendenti del Comune di Catania che, giornalmente, sono a disposizione della numerosa utenza che affolla l’ufficio urbanistica.

Un così importante ramo dell’amministrazione pubblica in una così grande città, ogni giorno, produce ed esita un’altissima quantità di pratiche, grazie alle quali, professionisti, tecnici e aziende, possono continuare a lavorare, nonostante le numerose restrizioni di questi mesi e le difficoltà a queste connesse.

“Il nostro è un grazie – dice il presidente del Collegio Agatino Spoto – a chi giornalmente non si sottrae ai propri impegni e con abnegazione porta a compimento le proprie mansioni. Non possiamo negare come questi siano uffici in cui il personale è, in questo periodo, più esposto ai rischi del contagio, per via dell’alto afflusso di persone. Se un ufficio strategico come questo si bloccasse per una qualsiasi ragione a cascata si bloccherebbe un intero comparto che di suo non vive certamente un momento florido. Ogni precauzione a salvaguardia della salute di tutti va applicata e con questo dono abbiamo voluto, nel nostro piccolo, fare la nostra parte”.



Ad accogliere la delegazione del Collegio dei Geometri, composta dal Presidente Agatino Spoto, il segretario Domenico Mazzaglia, il Tesoriere Agatino Puglisi e il consigliere Fabrizio Datola, il direttore dell’ufficio urbanistica di Catania, l’ing. Biagio Bisignani.