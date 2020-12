Covid, un contagiato tra il personale: chiuso l’asilo di Altarello

PALERMO – Un positivo al Covid all’asilo nido comunale di Altarello ha reso necessari la chiusura della struttura. Lo comunica l’amministrazione comunale in una nota: “Da questa mattina sono sospese le attività al nido Pantera Rosa, nel quartiere Altarello, per un caso Covid tra il personale. Le famiglie di bambine e bambini che frequentano la struttura sono state avvisate ieri dell’interruzione del servizio educativo. All’interno dell’asilo nido è stata avviata la procedura per la sanificazione e si è provveduto a dare la comunicazione dei nominativi dei contatti al Dipartimento prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale come previsto dai Protocolli anti-Covid”.