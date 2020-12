La Lega: “Ztl, sulla sospensione Catania fugge al confronto politico”

PALERMO – “Sulla vicenda della sospensione della Ztl l’assessore alla Mobilità Giusto Catania continua a fuggire dal confronto politico con il Consiglio comunale e di conseguenza con chi rappresenta la città – dichiara Alessandro Anello, consigliere comunale della Lega e vicepresidente della sesta commissione Attività produttive -. L’ultimo episodio si è verificato martedì mattina quando all’ultimo momento ha disertato per fantomatici “sopraggiunti e improrogabili impegni” l’audizione fissata in sesta commissione consiliare Attività produttive. Un brutto segnale di distacco da un organismo istituzionale che rappresenta le istanze dei palermitani”.

“Ostinarsi a non sospendere temporaneamente la Zona a traffico limitato in un periodo già difficile per le conseguenze del Covid affidando le ragioni della decisione al pallottoliere di un report sull’analisi dei flussi veicolari senza guardare allo stesso tempo in faccia alla realtà con i commercianti del centro praticamente alla canna del gas per il calo degli affari asseconda una sorta di fondamentalismo pseudo ambientalista di sinistra inaccettabile da parte dell’assessore Catania. Un pessimo modo di amministrare la città, ideologico e a tratti fanatico, come per esempio l’installazione delle assurde piste ciclabili in mezza alla carreggiata lungo l’asse da via Villafranca fino in piazza Unità d’Italia senza prima confrontarsi con i residenti e i commercianti delle zone interessate, assolutamente contrari all’iniziativa. Piste ciclabili della vergogna che hanno prodotto lunghi incolonnamenti delle auto e quindi, in questo caso sì, un inquinamento pazzesco”.

La replica di Giusto Catania

A stretto giro è arrivata la replica dell’assessore alla Mobilità Giusto Catania: “Spiace constatare che il consigliere Anello non sappia neanche qual è l’ordine del giorno dei lavori della sua commissione. Non ero stato invitato a discutere di Ztl ma “di viabilità nella zona Piazza Politeama, Via Ruggero Settimo e vie limitrofe in occasione delle festività natalizie. Purtroppo un impegno improvviso mi ha impedito di partecipare e ho preventivamente avvertito che sarei stato sostituito da un funzionario. Appena sono riuscito a liberarmi dall’imprevisto mi sono collegato ai lavori della commissione, con venti minuti di ritardo, ma i lavori erano stati chiusi. Anello sa perfettamente che mai mi sottraggo al confronto politico. Quello che evidentemente Anello non sa che ieri si è svolto un proficuo confronto tra il sindaco, la giunta e le organizzazioni di categoria e sulla Ztl abbiamo trovato una convergenza su un percorso condiviso che, dopo le dovute verifiche tecniche e l’analisi del DPCM preannunciato dal Governo, sarà oggetto di decisione della giunta”.