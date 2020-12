Renzi minaccia la crisi di governo: braccio di ferro con Conte

Sul Recovery Found il leader di Iv ribadisce il suo no ai pieni poteri. Il premier: "Il governo rema in un'unica direzione"

Continua il braccio di ferro tra Conte e Renzi. ‘Il governo sta remando in un’unica direzione per il rilancio economico del Paese’, assicura il premier. E aggiunge: ‘troveremo formula per rilanciare azione governo’. Apertura a modifiche sulla governance del Recovery fund ma niente crisi. Il leader di Italia viva replica dicendo che la crisi dipende dal presidente del Consiglio, chiede di darsi ‘una smossa’, e ribadisce il suo no ai pieni poteri.