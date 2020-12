CATANIA – Prodotti a marchio registrato i n crescita in Sicilia. Numeri incoraggianti che potrebbero aumentare, considerata la documentazione sui tavoli europei. Li fotografa il rapporto Ismea Qualivita 2020, dal quale si evidenziano le performance dell’Isola. Ecco il commento del portavoce del MoVimento 5 stelle a Bruxelles, Dino Giarrusso, componente della Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.

L’intervento

“C’è anche il limone dell’Etna tra i prodotti a marchio di qualità Dop o IGP registrati soltanto in questo anno presso l’Unione europea. L’agrume tipico dell’area etnea, che siamo riusciti a far certificare dall’Europa, è tra i 34 prodotti registrati solo quest’anno e che trascinano l’economia dell’isola. I dati diffusi dall’ultimo rapporto Ismea Qualivita 2020, che fanno della Sicilia la prima delle tra le regioni italiane per crescita in termini di percentuale del valore della produzione certificata del settore food in UE, ci danno ragione, evidenziando l’importanza di puntare sulle produzioni agroalimentari del nostro territorio, settore il cui valore nell’ultimo anno è passato da 53 milioni a 65 milioni. Questo significa che la strada che abbiamo intrapreso è quella corretta. Abbiamo lottato per il limone dell’Etna e continueremo a farlo per tutti i prodotti unici che fanno del nostro territorio una vera e propria miniera, e che vanno promossi e difesi in ogni modo. Abbiamo detto sin dall’inizio che avremmo puntato a rilanciare la nostra terra attraverso la valorizzazione delle sue eccellenze e che avremmo lavorato per fare in modo che il settore agricolo, enologico e in generale tutto il comparto produca ricchezza, occupazione e spinga la nostra economia. La prossima battaglia sarà abolire lo zuccheraggio del vino”.