Spiragli per il futuro degli ex Pip, ok al percorso di stabilizzazione

ROMA – Approvato in nottata al Senato l’emendamento al Dl Ristori, a prima firma Davide Faraone, sulla stabilizzazione degli ex Pip. La Ragioneria lo ha però modificato in alcune parti rispetto a quello che Italia Viva aveva presentato a inizio percorso, quindi bisognerà aspettare il voto alla Camera previsto per la prossima settimana e poi si avrà un anno di tempo per chiudere il percorso di stabilizzazione con la Regione Siciliana. Servirà una interlocuzione tra la Regione e l’amministrazione centrale per verificare con esattezza i numeri e gli eventuali costi del processo di stabilizzazione.

La sottosegretaria al Mef, Cecilia Guerra, seguirà la vicenda per conto del governo nazionale. In attesa dello svolgimento della procedura istitutiva dell’albo speciale e dunque del percorso di stabilizzazione, l’emendamento autorizza gli enti locali alla prosecuzione dei rapporti di lavoro in itinere o scaduti nell’anno 2020 e sino al 31 dicembre 2021. “Ci vorrà ancora un po’ di lavoro – dice Faraone – ma oggi si segna un punto decisivo. Benissimo anche la collaborazione tra tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione che hanno votato all’unanimità l’emendamento”.

Sulla vicenda interviene anche il vice presidente della Regione, Gaetano Armao: “Il governo Musumeci fin dallo scorso settembre ha portato avanti una proposta che consentisse la stabilizzazione dei lavoratori di “Emergenza Palermo – Pip”, – afferma – presentando un emendamento, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e dalla Conferenza Stato-Regioni, sia al Decreto ristori che al disegno di legge di bilancio. Va dato atto dell’attenzione del governo centrale ed in particolare dei ministeri della Pubblica amministrazione e del Lavoro che hanno seguito la questione tramite il sottosegretario Di Piazza. Con l’emendamento all’esame del Senato, adesso promosso dai senatori di ItaliaViva, si volta pagina dopo anni di annunci e con concretezza. Un ringraziamento è dovuto – conclude Armao – al presidente Schifani, per l’impegno profuso in sostegno alla proposta del governo regionale ”.

La realtà degli ex-pip Emergenza Palermo trova le sue origini molto indietro nel tempo, con precisione nell’agosto del 2000, quando 3.035 soggetti svantaggiati dell’area metropolitana di Palermo confluirono in un bacino di risorse a disposizione degli enti. Iniziò così la lunga storia dei lavoratori di Emergenza Palermo che iniziarono a prestare la propria attività operando nelle scuole, negli ospedali, nei comuni ed altre strutture pubbliche, svolgendo svariate mansioni, dai custodi agli addetti alle pulizie, operai ed anche lavorando presso gli uffici in qualità di impiegati.



I lavoratori ex-pip, ad oggi circa 2800 e con età media che oscilla tra i 50 e i 60 anni, sono in atto utilizzati nelle pubbliche amministrazioni. Per effetto dell’emendamento approvato, saranno impiegati per fare fronte al crescente fabbisogno di risorse umane applicate al contrasto dell’emergenza Covid-19..