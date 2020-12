Viabilità, affidata gara da 7,5 milioni per la provinciale 179

PALERMO – “Con l’affidamento dei lavori da parte dell’Urega, compiamo il passaggio decisivo verso il recupero della Sp 179 nella zona del Calatino. Manteniamo l’impegno su un investimento da 7,5 milioni voluto per la riqualificazione di un’arteria fondamentale per i collegamenti tra Mineo e gli altri centri della zona passando per Borgo Lupo. Uno cioè di quei borghi rurali che, grazie ad altri investimento della Regione, verranno strappati all’abbandono cosi come stiamo facendo anche per le strade provinciali”. Lo dice l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, a seguito dell’affidamento della gara da 7,5 milioni di euro per l’ammodernamento della Sp 179 verso la Sp 108 Regia trazzera Caltagirone/Agira. I lavori sono stati aggiudicati all’ATI Mammana Michelangelo – Euroinfrastrutture Srl con un ribasso del 31, 20 per cento. (ANSA).