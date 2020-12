Zona rossa o blocco totale? Ecco le alternative che studia il governo

Tutta Italia zona rossa dalla vigilia di Natale alla Befana o solo nei giorni festivi e prefestivi dello stesso periodo. È la scelta intorno alla quale governo e maggioranza sono ancora divisi. Pd e Leu premono per la nuova stretta, Conte e M5s sono più cauti. Domani l’incontro del premier con Italia Viva. Poi un nuovo vertice per decidere. Sulla linea del rigore, anche un inedito asse tra i ministri Speranza e Boccia e il governatore leghista del Veneto Zaia. Con loro i presidenti di Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise e Marche. No di Toti. (ANSA)