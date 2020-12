Arcuri: “Complicato fare vaccinazioni durante terza ondata”

ROMA – “La curva dei contagi è ormai stabilmente congelata e prosegue nel trend decrescente, ma purtroppo non si è appiattita, non è sparita. Sarebbe davvero complicato iniziare la più grande campagna di vaccinazione di massa forse di sempre in una condizione di recrudescenza della curva dei contagi, la possibile e temuta terza ondata”. Così il commissario straordinario Domenico Arcuri oggi pomeriggio in conferenza stampa.

“Tra la prossima estate e il prossimo autunno”

«Ci saranno 202 milioni di dosi di vaccino per l’Italia – ha detto Arcuri -, come previsto, ma non più in 15 mesi bensì in 21 mesi, perché Sanofi, che doveva darci 40 milioni di dosi nel terzo e quarto trimestre del 2021 ha un ritardo e ce le darà nel secondo e terzo trimestre del 2022. Confermiamo, se i processi autorizzativi lo consentiranno, una quantità di dosi per vaccinare tra la prossima estate e il prossimo autunno tutti gli italiani che lo vorranno».