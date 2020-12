Beccato mentre spaccia cocaina e marijuana in via Capo Passero

CATANIA – Pusher colto sul fatto. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 45enne catanese Vincenzo Condorelli per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’operazione

È stata una breve ma proficua attività info investigativa a condurre gli investigatori in via Capo Passero, una delle piazze di spaccio più importanti del capoluogo etneo. I militari, osservando la lunga fila di auto che si avvicendavano nei pressi del pusher, hanno deciso di entrare in azione e, confondendosi tra i clienti, sono giunti dinanzi all’interessato che ha accennato un tentativo di fuga, soffocato sul nascere dalla pronta reazione degli operanti.

L’arresto

Bloccato e perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di 43 dosi di marijuana, 1 di cocaina, nonché 185 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla pregressa vendita degli stupefacenti. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza, così come deciso dal giudice in sede di convalida.