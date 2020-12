Covid, cinque casi in Medicina all’ospedale Sant’Elia

CALTANISSETTA- Cinque casi di positivi al Covid-19 sono stati registrati al reparto di Medicina Interna dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove al momento non potranno essere ricoverati nuovi pazienti. A confermare i casi di positività il dirigente medico della direzione di presidio Benedetto Trobia. “E’ una situazione che abbiamo attenzionato fin da subito – spiega Trobia – e che quindi è sotto controllo. Il primo caso si è verificato l’altro ieri e abbiamo immediatamente avviato i tamponi. In tutto sono risultati 5 positivi tra pazienti e operatori. Il reparto continua ad essere operativo con le dovute cautele. Chiaramente non ricoveriamo i nuovi pazienti dentro il reparto ma in appoggio ad altri reparti dove possono essere seguiti senza alcun rischio. Per quanto riguarda degenti e operatori di Medicina ripeteremo i tamponi a 10 giorni. Faccio presente – chiosa il medico – che il personale sanitario viene ciclicamente sottoposto a tampone e la stessa cosa vale per i pazienti che vengono ricoverati” (ANSA).