Covid, è ancora strage di medici: morti un oculista e un radiologo

Salgono a 262 i medici deceduti a causa della pandemia da Covid-19. Gli ultimi due medici a perdere la vita sono stati Sergio Saccà (oculista) e Giovanni Battista Meloni (radiologo). La lista dei decessi viene aggiornata dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) sul proprio sito e comprende medici in servizio, in pensione o richiamati in servizio per l’emergenza pandemica. (ANSA).