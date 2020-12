I pescherecci liberati in Libia, le reazioni: “Ora chiarezza sulla vicenda”

“Avevamo chiesto più volte la liberazione dei 18 pescatori sequestrati in Libia, pare sia giunto il momento. Vorremmo capire se la presenza del presidente del Consiglio Conte e del ministro Di Maio, in viaggio verso la Libia, non abbia comportato accordi politici su eventuali impegni assunti dall’Italia nel Mediterraneo e sui flussi migratori. Perciò chiediamo chiarezza su questa vicenda”. L’ha chiesto, in Aula, il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri interrompendo la discussione sulle pregiudiziali al decreto sicurezza.

Dopo più di 100 giorni di sequestro in Libia, 18 pescatori italiani tornano a casa. I senatori del Pd, pochi giorni fa, avevano presentato una mozione proprio per chiedere al governo di muoversi per ottenere l’immediata liberazione. E’ quello che sta avvenendo, e noi esprimiamo la nostra felicità”. Lo affermano il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci ed i senatori ALessandro Alfieri, capogruppo in commissione Esteri, ed Alan Ferrari segretario d’aula.

“Finalmente liberi dopo un incubo durato più di 108 giorni. In questi lunghi mesi non abbiamo mai smesso di seguire questo caso e pochi giorni fa avevamo ottenuto un aiuto concreto alle loro famiglie. Siamo molto felici che possano trascorrere il Natale accanto ai loro cari. Grazie al governo e al Parlamento per l’azione svolta in questi mesi”. Così Davide Faraone, presidente dei senatori di Italia viva, intervenuto in Aula sulla vicenda dei pescatori italiani sequestrati a Bengasi.

“Dopo oltre 100 giorni di prigionia i pescatori di Mazara del Vallo sono liberi. Grazie al lavoro dell’intelligence, alle pressioni dell’opinione pubblica e della politica (a partire da Forza Italia) le famiglie dei sequestrati passeranno un Natale sereno”. Lo scrive su twitter il vicepresidente di Fi Antonio Tajani.

“I diciotto pescatori di Mazara del Vallo sono stati sequestrati dalle autorità libiche oltre 100 giorni fa, e il premier Conte e il ministro degli Esteri Di Maio mettono in piedi il consueto teatrino mediatico per tentare di annacquare la crisi di governo latente e un fallimento diplomatico per il nostro Paese, oramai totalmente ininfluente nel quadrante del Nord Africa. Siamo felici per la liberazione dei nostri connazionali, ma questa operazione andava condotta in porto ben prima, e magari senza improbabili passerelle da Istituto Luce. Il presidente del Consiglio, inoltre, per prendere parte a questa missione ha rinviato l’incontro con Italia Viva, spostato alle 19 di questa sera. Vince la linea Casalino: prima la propaganda, poi i problemi reali dell’esecutivo e della maggioranza, che ahinoi resteranno tutti sul tavolo”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

“Una gran bella notizia per il nostro Paese. Grande soddisfazione per la liberazione dei nostri pescatori. Un grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno lavorato, in particolare ai silenziosi servitori dello Stato che nei Servizi e nelle ambasciate si occupano della nostra sicurezza”. lo scrive su Twitter Ettore Rosato, Presidente di Italia Viva.

“La liberazione dei pescatori italiani in Libia è una notizia bellissima. Questi connazionali potranno passare il Natale in famiglia. Invito tutte le forze politiche a non fare polemica e gioire insieme, almeno oggi. Viva l’Italia”. Lo scrive su Facebook il leader e senatore di Italia viva, Matteo Renzi.

“Apprendo con immensa soddisfazione della liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo. Sarà, nonostante tutto, un bel Natale per la comunità Mazarese ed anche per la nostra città che dal mare trae sostentamento per molte famiglie. L’opera del Governo e le sollecitazioni ad esso arrivate da più parti hanno avuto buon esito. Adesso potremo rialzare la bandiera della nostra città. Oggi è un gran giorno”. Lo dice il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.

“Oggi è un giorno di grande gioia: i 18 pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia sono liberi e potranno passare il Natale con le loro famiglie. Riportarli a casa è sempre stata una priorità assoluta per il MoVimento 5 Stelle. Grazie al ministro Di Maio e al presidente Conte per questo risultato”. Lo dichiarano i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Esteri e Politiche Ue. “Così mentre Salvini e Meloni hanno alzato per settimane una cagnara propagandistica – e così oggi fanno ironia sulla liberazione – la nostra l’intelligence esterna era al lavoro con quel basso profilo che vicende del genere richiedono per raggiungere l’obiettivo di riportare a casa i nostri concittadini. Ci sono riusciti. Non c’è che da festeggiare”, concludono.

“Finalmente liberi! Dopo 105 giorni di ingiusta prigionìa in Libia presto i familiari potranno riabbracciare i pescatori di Mazara del Vallo a cui rivolgiamo il nostro pensiero e la nostra vicinanza”. Lo dice il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo.