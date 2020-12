Incidente sulla A18, l’auto si ribalta: soccorritori sul posto

L'autostrada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni.

ACIREALE. Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi tra due autovetture sull’A18, poco prima dei caselli autostradali di Acireale, sulla carreggiata in direzione Messina.

I feriti

A parte una bambina in stato di shock, nessuno degli altri occupanti delle autovetture, tra cui una ribaltata, versavano in condizioni gravi.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Nord, tre ambulanze e l’elicottero del Servizio 118, oltre alla Polizia Stradale.

L’autostrada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, visto che una delle due autovetture aveva invaso la carreggiata opposta.