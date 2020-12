Italia Viva, Pellegrino ai Trasporti e Gullo alle pari opportunità

PALERMO – Italia Viva in provincia di Palermo cresce: i coordinatori provinciali Maria Rita Picone e Dario Chinnici hanno infatti nominato Maurizio Pellegrino nuovo responsabile per Infrastrutture e Trasporti e Maria Grazia Gullo nuovo responsabile per le Pari opportunità.

Pellegrino, già dirigente della Cgil in seno alla quale ha svolto gli incarichi di segretario generale della Camera del Lavoro di Catania, componente della segreteria regionale e responsabile regionale del settore Trasporti, è stato anche consigliere comunale di Palermo, coordinatore regionale Trasporti del Pd e membro della direzione regionale dem. Gullo, trentenne impegnata in politica da diversi anni, sin da giovanissima ha militato fra i dem.

“Siamo particolarmente contenti del coinvolgimento di Maurizio Pellegrino – dicono Picone e Chinnici – Un dirigente politico e sindacale di alto livello e grande esperienza che, siamo sicuri, metterà la sua competenza a servizio del territorio in un settore così decisivo per lo sviluppo come quello dei trasporti. A Maurizio i nostri auguri di buon lavoro”.“Ho sempre avuto la passione per la politica – dice Maria Grazia Gullo, 30 anni – Dopo una lunga militanza nel Pd, ho deciso di aderire a Italia Viva e sono impegnata a offrire il mio contributo al partito e al territorio nella fase della ricostruzione post-Covid, in cui le donne dovranno giocare un ruolo di primo piano”. “Maria Grazia è una giovane competente e appassionata – dicono Picone e Chinnici – e la sua nomina dimostra quanto Italia Viva intenda puntare sulle donne e sulle nuove generazioni”.