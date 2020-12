La Cisl Fp: “Rispettare i tempi per il pagamento del salario accessorio”

PALERMO – “Il ritardo del pagamento del salario accessorio del 2019 ai dipendenti regionali è una circostanza che richiede la massima attenzione da parte dell’amministrazione. È necessario che, come da norma, sia pianificato e versato rispettando i tempi prescritti. È pressoché certo che qualche meccanismo non ha funzionato come avrebbe dovuto. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, anziché accusare i dipendenti regionali, durante il periodo estivo, avrebbe dovuto e potuto dare seguito alle procedure necessarie per liquidare tali spettanze. Chiediamo che ora ci si attivi per risolvere il problema al più presto, mettendo in sicurezza le risorse e pagando quanto dovuto ai dipendenti, per evitare di incappare nei meccanismi dell’avanzo vincolato che dal prossimo anno condizioneranno fortemente le casse della Regione. Per concludere, chiediamo che venga fatto ogni tentativo utile, affinché, una volta esitata la relazione della Performance da parte dell’OIV, si proceda entro l’anno a porre in essere ogni adempimento amministrativo necessario”. Lo dichiarano Paolo Montera, segretario generale, e Fabrizio Lercara, segretario regionale, della Cisl Fp Sicilia.