La liberazione dei pescatori, festa al mercato ittico di Mazara

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Scene di festa al mercato ittico di Mazara dove i rigattieri hanno appeso un cartellone per dare la notizia a tutta la comunità marinara della liberazione dei pescatori tenuti prigionieri in Libia per 108 giorni.

“Un’attesa infinita – dice Giovanni Giacalone, che da oltre 40 anni vende il pesce al mercato ittico di Mazara -. Sono stati giorni in cui la speranza tra alti e bassi non è mai mancata, ma anche giorni di sconforto per la mancanza di notizie provenienti dalla Libia. Abbiamo appreso la notizia della liberazione dei nostri concittadini dai social network e qui, anche se in tempi di Covid non c’è più la folla di persone che animano il mercato, è esplosa la gioia dei presenti e tanta è stata la voglia di darci un abbraccio liberatorio. Abbiamo appeso un cartellone per dare la notizia a tutti sulla vetrata del mercato. Rimarcando che è stata un’attesa di 108 giorni, mi creda, non sono pochi”.