Monreale, buco da 360 mila euro nella gestione del parcheggio

Una coop e il suo legale rappresentante condannati per danno erariale

PALERMO – La cifra da pagare in appello lievita da 352 a 364 mila euro. La cooperativa Aurora di Ragusa, oggi in liquidazione, e il suo legale rappresentante Agata Massari sono stati condannati per danno erariale dal collegio presieduto da Giuseppe Aloisio. Diventa definitiva la ricostruzione del procuratore Gianluca Albo e e del vice Adriana La Porta, sulla mala gestio di un parcheggio nel Comune di Monreale.

La vicenda inizia nel 2013 quando il Comune di Monreale affida per tre anni alla cooperativa il servizio di gestione e pulizia del parcheggio Cirba con un canone di 28 mila euro al mese per un totale di un milione di euro. A partire da settembre 2014 il pagamento mensile non viene rispettato e il contratto risolto.

Di fatto, per evitare disagi, la cooperativa ha continuato a gestire il parcheggio fino a febbraio 2016. A conti fatti alle casse dell’amministrazione mancano 364 mila euro. A tanto ammonta il danno erariale contestato. Nel frattempo per la Aurora sono iniziate le procedure fallimentari.