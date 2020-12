Muore per Covid, la denuncia: “Rubati i gioielli”

MARSALA – A un paziente dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala deceduto per Covid sarebbero stati rubati dei gioielli che aveva con sé. Lo hanno denunciato i familiari ai carabinieri. E’ il secondo caso del genere che si registra nella struttura e che all’epoca fu segnalato alla polizia. “A noi familiari – dice il figlio dell’uomo – sono stati consegnati gli effetti personali di mio padre, ma non la fede e una collana d’oro con il crocifisso che indossava. Questi due gioielli non c’erano. L’ho fatto presente, sono stati cercati, ma non hanno trovato nulla. A quel punto ho sporto denuncia ai carabinieri. Non è per il valore economico di questi gioielli, che è anche irrisorio, ma per quello affettivo”. (ANSA).