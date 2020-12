Nuovi spazi per il liceo Pascasino di Marsala

MARSALA (TRAPANI) – “Un’opera che non solo serve a fronteggiare la necessità di nuovi spazi per l’emergenza Covid, ma che resta un’eredità preziosa per le generazioni future”. Con queste parole la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha promosso a pieni voti la realizzazione di Arcipelago, la nuova struttura realizzata al Liceo “Pascasino” di Marsala.

Il padiglione educativo è stato inaugurato sabato scorso durante una manifestazione, principalmente avvenuta a distanza, alla quale la ministra ha “partecipato” inviando un videomessaggio. La titolare del MIUR si è complimentata con il Liceo guidato dalla dirigente Anna Maria Angileri per l’utilizzo innovativo dei fondi ministeriali previsti nel Decreto Rilancio a beneficio degli istituti scolastici. Una scelta coraggiosa, quella del “Pascasino”, di scommettere e guardare avanti in un periodo molto difficile per la scuola italiana.

Arcipelago nasce per sviluppare ancora di più quel concetto di didattica innovativa e trasversale che il Liceo marsalese porta avanti ormai da anni applicando metodi educativi che puntano ad offrire agli studenti gli strumenti necessari per affrontare con consapevolezza le sfide del futuro.

Arcipelago comprende un padiglione di circa 100 mq con aree esterne che nasce per favorire il distanziamento fisico tra gli studenti, ma di fatto si trasforma in una opportunità per la scuola per ampliare gli spazi disponibili con una concezione diversa dello spazio stesso che si arricchisce di nuove aree formali e informali dove poter maturare competenze trasversali, comunicative, relazionali, creare condivisione, rilassarsi e star bene.

Soddisfatta la dirigente del Liceo Anna Maria Angileri che ha chiaro il futuro della scuola: “Non dobbiamo più pensare ad una scuola ancorata nel passato, ma guardare avanti, nel futuro. Pensare all’innovazione didattica con strumenti e spazi che favoriscano lo sviluppo di diverse competenze dei nostri ragazzi. Siamo molto orgogliosi di quanto abbiamo realizzato, e il fatto che la ministra dell’Istruzione Azzolina abbia apprezzato il nostro lavoro ci spinge a non fermarci e continuare su questa direzione”.

Arcipelago è stato molto apprezzato anche dalla presidente della Commissione Cultura e Istruzione alla Camera dei Deputati, Vittoria Casa, che ha sottolineato come la nuova tensostruttura scolastica del Liceo Pascasino, significhi “fare un passo in avanti per tutti. Da oggi ragazze, ragazzi, docenti e personale scolastico avranno a disposizione uno spazio moderno che permetterà di rispettare distanziamento quando riprenderanno le lezioni in presenza; che servirà a organizzare le lezioni e tutte le altre attività scolastiche in maniera flessibile, modulare, innovativa; che sarà parte dell’attività didattica e di incontro anche in futuro, quando ci saremo lasciati alle spalle la pandemia”. All’inaugurazione hanno partecipato anche il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, l’Assessore Comunale alla Pubblica Istruzione, Antonella Coppola. Importanti anche gli interventi della Dirigente dell’Ambito territoriale della provincia di Trapani dell’USR, Laura Bergonzi, e il Responsabile Edilizia Scolastica del Libero Consorzio dei Comuni di Trapani, Antonino Gandolfo.

Infine il motore trainante di ogni scuola: docenti e studenti. La prof.ssa Annelise Galfano, referente dell’innovazione didattica del Liceo, ha relazionato proprio sull’innovazione didattica in setting educativi informali. La prof.ssa Rossella Nocera, docente in scienze umane, ha illustrato come gli ambienti di apprendimento favoriscano il “ben-essere” dello studente. E proprio una studentessa, Giulia Italia, ha infine raccontato il suo “starbene” a scuola. Uno starbene che si arricchisce di nuovi stimoli ed esperienze con Arcipelago.