Operazione “Family drug”, 21enne ricercato catturato al porto di Catania

CATANIA – Era ricercato dallo scorso primo dicembre. Adesso è finito in manette. Si tratta di Rosario Emanuel Grasso, 21 anni, sfuggito all’arresto in occasione dell’operazione “Family drug”, che ha disarticolato il complesso sistema di spaccio nella zona di via Capo Passero.

L’ordinanza

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Gravina di Catania, coadiuvati dai militari della Guardia Costiera di Catania, hanno arrestato il 21enne, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania su richiesta della D.D.A. etnea. Il giovane è indagato (associazione finalizzata al traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti) nell’ambito dell’operazione “FAMILY DRUG” eseguita dai CC della Compagnia di Gravina di Catania.

La cattura

Grasso si era iImbarcato in un peschereccio che ha navigato in acque internazionali ma è stato monitorato fino al rientro nei nostri mari fino all’approdo, ieri sera, al porto di Catania, dove, appena sbarcato dal motopeschereccio, è stato riconosciuto e bloccato dai carabinieri. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.