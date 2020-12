CAPO D’ORLANDO (ME) – Brutte notizie per l’Orlandina che dovrà fare a meno di due giocatori per qualche tempo.

Il club, infatti, non potrà contare su Simone Bellan, operato all’avambraccio destro, e Tommaso Tintori che ha subito una lesione alla pianta del piede destro, questo lo costringerà a stare fuori un mese.

Per Bellan, operato ieri, i tempi di recupero sono di 40/45 giorni.