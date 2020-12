Palermo, Mirri: “Vi presento il nuovo centro sportivo rosanero”

PALERMO – “All’interno di questo centro sportivo i giocatori potranno allenarsi, riposarsi, pranzare e fare colazione”. Dario Mirri, presidente del Palermo, presenta virtualmente il nuovo centro sportivo del club rosanero che sorgerà a Torretta.

Passaggio fondamentale per l’avvio dell’iter per la realizzazione della nuova casa del Palermo è stata l’assegnazione da parte del Comune di Torretta del campo comunale. “Lo spazio destinato ai campi è quello alle spalle della casa Colonica, ci saranno due campi dalle dimensioni del “Renzo Barbera”. E probabilmente saranno entrambi in erba naturale, poi ci sarà il corpo spogliatoi che verrà utilizzato sia alla prima squadra che al settore giovanile – ha spiegato il presidente Mirri ai microfoni di TGR -. Inoltre, ci sarà anche un piccolo ufficio per dare assistenza a chi ne ha bisogno”.

Il progetto prevede un investimento totale di circa 6 milioni di euro: “Nel corso del 2021 il comune completerà il proprio campo. Contemporaneamente noi, inizieremo i lavori nei nostri campi, così da averne 3, che è il numero minimo per porter accogliere la prima squadra e settore giovanile. Il finanziamento probabilmente avverrà con l’Istituto del credito sportivo, che abbiamo già incontrato diverse volte. C’è è ampia disponibilità da entrambe le parti anche in un momento così delicato”, ha concluso Mirri.