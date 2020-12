San Berillo Vecchio, controlli a tappeto di carabinieri, polizia e finanza

CATANIA. Operazione di polizia a San Berillo Vecchio a carattere “interforze”, con componenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il supporto specialistico della Polizia Urbana, per gli aspetti di polizia amministrativa, con l’obiettivo di rilanciare gli obiettivi di contrasto, prevenzione e repressione dei reati in quella zona.

Infatti, a causa dei fenomeni di abusivismo diffuso, di situazioni di degrado, e di indici di delittuosità del quartiere cittadino, si è reso necessario consolidare la strategia già attuata su tale area e che, da quando iniziata, con numerosi servizi e presidi complementari di polizia, hanno consentito il conseguimento di importanti risultati in termini di prevenzione e controllo del territorio e di contrasto alle varie forme di illegalità, per riaffermare la presenza dello Stato.

Le operazioni odierne sono state condotte sotto la direzione operativa del Commissariato Centrale di Pubblica Sicurezza diretto dal Primo Dirigente Salvatore Altese.

Area interdetta al traffico

La zona è stata interdetta al traffico per tutte le fasi delle operazioni di polizia ed in particolare le vie interessate ai controlli in questione, con equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, pattuglie dei CIO dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, al fine di cinturare l’area interessata e consentire un accurato controllo di tutti i soggetti che stazionano nelle vie interessate, con il supporto di due Squadre del Reparto Mobile della Polizia di Stato e dal Battaglione dell’Arma dei Carabinieri.

Pattuglie della Guardia di Finanza, unitamente ad equipaggi della Polizia Municipale sono stati dispiegati con compiti di deterrenza in ordine ai fenomeni di abusivismo commerciale .

Sono stati effettuati mirati servizi di controllo a esercizi pubblici e di vicinato della zona da parte della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura e della Polizia Municipale. In particolare sono stati controllati n. 10 Esercizi Commerciali e contestati diversi illeciti amministrativi a vario titolo, di cui n.3 per occupazione di suolo pubblico, che hanno comportato sanzioni pecuniarie per un totale di 32000 euro.

Il titolare di uno dei predetti esercizi commerciali, ubicato in questa via Di Prima, è stato sanzionato per le violazioni alla normativa di prevenzione anti Covid-19 e, con l’ausilio di personale dipendente dell’ASP, per la mancata tracciabilità degli alimenti di origine vegetale ed animale. Un venditore ambulante è stato sanzionato per l’inosservanza del tempo di sosta consentito.

La Squadra Mobile è intervenuta al servizio di controllo straordinario del territorio con proprio personale dipendente allo scopo di effettuare perquisizioni locali su obbiettivi di interesse investigativo.

Le attività di polizia avevano anche lo scopo di verificare se gli esercenti, ubicati nell’area interessata ai controlli, che avevano ricevuto la lettera con cui il Questore di Catania diffidò i titolari sulla necessità che gli stessi pongano la massima attenzione nella regolamentazione e disciplina dell’afflusso e del deflusso della propria utenza, allo scopo di evitare sovraffollamenti sia all’interno che nell’immediato esterno dell’esercizio, nonché assembramenti e stazionamenti pericolosi, vigilando sulla vendita per asporto delle bevande alcoliche, fosse stata disattesa.

Sono state identificate 52 persone e sono stati controllati 30 automezzi elevando complessivamente 47 verbali al Codice della Strada per un totale di euro 17000 euro circa.

Inoltre sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 5 veicoli, a fermo amministrativo 3 veicoli per mancato uso del casco e 4 veicoli rimossi per divieto di sosta. Contemporaneamente alle attività di polizia, sono state sollecitate dalla Questura ed effettuate operazioni di pulizia straordinaria, allo scopo di smaltire materiale indecoroso e rifiuti trovati su strada che potevano condizionare le attività di controllo da parte della Dusty, opportunamente fatta confluire con mezzi e personale specializzato sul teatro delle operazioni. La zona continua ad essere presidiata quotidianamente con servizi dedicati serali e notturni ad opera delle Forze di Polizia. Della Polizia Locale e con l’ausilio della pattuglia dell’Esercito.