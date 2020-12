Vibonese, il palermitano Ambro: “Spero di giocare”

“La voglio vivere senza preoccupazioni, anche se fa piacere giocare contro la squadra della propria città”. Danilo Ambro non sta più nella pelle. Il centrocampista della Vibonese, prossima avversaria del Palermo, è palermitano e nella scorsa stagione ha indossato la maglia rosanero. “Spero di essere in campo – ha dichiarato Ambro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport -. Nelle ultime due gare non ho giocato, abbiamo fatto 7 partite in 20 giorni e ci sta che l’allenatore faccia determinate scelte anche in base agli impegni ravvicinati. Plescia? È palermitano e sta vivendo questa lunga vigilia come me, ci tiene tanto e credo abbia tanta voglia di segnare, spero ci riesca”.

Una settimana particolarmente intensa per Ambro che ha anche commentato l’inizio di stagione della formazione di Roberto Boscaglia: “Ho fatto una videochiamata col magazziniere Franco Salerno e poi ho sentito Accardi, col quale ci siamo promessi di scambiarci la maglia, ma credo che mi chiederà di non fare scherzi domenica. L’andamento altalenante del Palermo? Ci sta, tanti giocatori sono nuovi, ma la rosa è di valore e sono convinto che, in caso di playoff, il Palermo sia una seria candidata alla promozione”.

Questa estate l’offerta del Palermo di fare un provino nel corso del ritiro estivo di Petralia Sottana, ma Ambro ha preferito iniziare una nuova avventura: “Volevo rimanere nella mia città, ma forse all’inizio non ho capito bene le intenzioni della società. Ci sono rimasto un po’ male, ma poi ho capito che era meglio andare a fare un’altra esperienza e sono comunque contento di aver trovato spazio tra i professionisti. Mi sto trovando benissimo, la squadra è giovane e il gruppo è unito. In questo girone si può vincere e perdere con chiunque – ha concluso Ambro -. Abbiamo bloccato il Bari e stavamo per fare la stessa cosa con la Ternana, con la quale abbiamo perso negli ultimi minuti, dopo essere stati in vantaggio. Peccato…”.