Vibonese, Plescia: “Palermo nel cuore, non vedo l’ora”

CALCIO - SERIE C

“Per la prima volta giocherò contro il Palermo, la squadra dove sono cresciuto; non vedo l’ora”. A dirlo è Vincenzo Plescia, attaccante della Vibonese, prossima avversaria di campionato del Palermo. Il centravanti classe 1988, intervistato da La Repubblica ha poi proseguito: “Spero di divertirmi e, se dovessi segnare, ovviamente non esulterei. Ho passato 10 anni bellissimi in rosanero, porto nel cuore tutti gli allenatori che mi hanno fatto crescere”.

“La nostra è una squadra molto giovane, ci divertiamo e abbiamo creato un bellissimo gruppo – ha spiegato Plescia -. Stiamo bene sia fisicamente che mentalmente. Tra un paio d’anni spero di raggiungere la Serie A e magari difendere i colori della mia città, in uno stadio gremito e con la mia famiglia sugli spalti”.