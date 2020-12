32^ Palermo Ladies Open: in vendita gli abbonamenti

PALERMO – Ha preso il via la vendita degli abbonamenti alla 32^ edizione dei Palermo Ladies Open, Torneo internazionale di tennis femminile del circuito WTA in programma nel prossimo mese di luglio al Country Time Club. Gli organizzatori della manifestazione, che nel 2020 ha inaugurato la stagione agonistica dopo la sospensione per l’emergenza pandemica, hanno riservato prezzi scontati a tutti coloro i quali acquisteranno le tessere entro il 6 gennaio.

Due le tipologie di abbonamento: la prima al costo di 185 euro per i posti delle file 1, 3 e 5 della tribuna, mentre per le file da 7 a 13, il costo è di 125 euro. Un’edizione da record quella dello scorso mese di agosto con 17 milioni di telespettatori nel mondo, 2.548 ore complessive di trasmissione mandate in onda da 38 TV internazionali che hanno diffuso in 160 Paesi le immagini dei 31^ Palermo Ladies Open, vinti dalla francese Fiona Ferro.