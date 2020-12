Acireale: preso l’esterno Mattia Tumminelli

Colpo in entrata per l’Acireale. Il club scese ha infatti perfezionato “l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Mattia Tumminelli – si legge in una nota -. L’esterno classe 1997 arriva in granata dopo due stagioni tra i professionisti con la maglia del Gozzano, con cui ha totalizzato 50 presenze in Lega Pro”. Per Tumminelli si tratta di un ritorno all’Acireale, con cui ha totalizzato 30 presenze nella stagione 2017/18 di Serie D.