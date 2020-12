Anci Giovani Sicilia, i nuovi membri del coordinamento

Si riparte dopo le recenti elezioni amministrative in vista dell’Assemblea annuale di Anci Giovani Sicilia.Oggi, si legge sulla pagina facebook di Anci Giovani Sicilia, si è tenuta la riunione del coordinamento regionale, nella quale il coordinatore Leonardo Spera ha ringraziato gli amministratori locali uscenti: Vito Stissi, Nino Ginardi, Rosario Liuzzo, Cristina Scaccia, Laura Iraci, Alberto Petta, Giuseppe Caltanissetta, Salvatore Ricotta , per il lavoro che hanno svolto. Conseguentemente, sono entrati per cooptazione, a far parte del coordinamento: Giovanni Gurrieri – consigliere comunale Ragusa, Cristina Lombardo – presidente del Consiglio di Buscemi, Domenico Scicolone – presidente del consiglio Palma di Montechiaro, Arturo Chiello consigliere comunale Bagheria e Marco Carianni sindaco di Floridia.

Nella stessa sede, su proposta del coordinatore, è stato costituito l’Ufficio di Coordinamento, composto da sette componenti: Elisa Carbone, Anna Zizzo, Giuseppe Lipari, Salvo Di Francesco, Gaetano Scancarello, PierAlberto Ancona, Jessica Valenza. Insieme si è discusso della possibilità di coinvolgere gli amministratori siciliani attraverso la formazione di una scuola permanente “Idee Comuni” che vedrà potragonista Anci giovani sicilia nei prossimi mesi.