Arrestato per “cavallo di ritorno”: Fichera scarcerato dal Riesame

CATANIA- Salvatore Fichera, arresto lo scorso 27 novembre per tentata estorsione aggravata, è stato scarcerato. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Catania che ha accolto il ricorso presentato dai difensori, gli avvocati Maria Lucia D’Anna e Salvatore Cannata. Il 34enne è stato destinatario di una misura emessa dal gip, insieme ad altri due indagati, per un presunto caso di cavallo di ritorno ai danni di un imprenditore ennese che ha denunciato tutto alla polizia. La vittima che opera nel movimento terra avrebbe ricevuto richieste di somme di denaro – con sistemi violenti e intimidatori – per la restituzioni di mezzi che gli erano stati rubati. L’inchiesta ha documentato legami con la criminalità organizzata catanese, in particolare il clan Cappello.