Catania, il sindaco Pogliese: “Con Tacopina progetto stadio”

“Il Comune deve migliorare le condizioni dello stadio attraverso una rimodulazione dei fondi europei”. Così il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, in merito alle condizioni dello stadio Angelo Massimino. Intervistato da La Repubblica il primo cittadino etneo ha poi proseguito: “Con Tacopina abbiamo parlato dei suoi progetti, di quello che intende fare nella nostra città e regione, non solo dal punto di vista calcistico – ha sottolineato Pogliese -. Tacopina mi ha detto di avere frequentato moltissime volte la Sicilia, ne comprende le eccezionali potenzialità anche dal punto di vista turistico. Gli ho raccontato come alcuni gruppi imprenditoriali stiano immaginando investimenti significativi nella nostra provincia”, ha concluso il sindaco di Catania.