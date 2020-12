Covid e Natale: posti di blocco e controlli alle auto a Palermo e provincia

PALERMO – Il Comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Palermo Giuseppe Forlani ha predisposto i controlli per le feste natalizie nel capoluogo e in provincia. Saranno presidiati da polizia, carabinieri, guardia di finanza alcuni snodi strategici della viabilità provinciale per evitare gli spostamenti non dettati da necessità come previsto dal dpcm come lavoro o cura di parenti non autosufficienti. Non saranno quindi ammesse deroghe al divieto di raggiungere un comune diverso da quello di residenza. il blocco sarà effettuato con la predisposizione di corsie segnalate da cartelli. Tutti i veicoli saranno controllati. Le forze dell’ordine presidieranno i principali ingressi nel capoluogo per chi proviene da fuori regione, (in ossequio al divieto di mobilità inter regionale in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio), come la stazione ferroviaria, quella portuale e quella aeroportuale.

Per quanto riguarda porto ed aeroporto, è stata prevista l’istituzione di un’area specifica destinata a dei veri e propri check point sanitari, all’interno della quale, personale dell’Asp e della Sanità Marittima nel primo caso e dell’Asp e della Gesap nel secondo caso, sottoporranno i passeggeri in transito a verifiche sanitarie espletate su base volontaria. All’interno della stazione ferroviaria, personale della Polfer sarà impiegato in rigorosi controlli ed identificazioni dei passeggeri. In tutti e tre i siti, sarà ovviamente rigorosa la verifica del distanziamento sociale. Dal 24 dicembre all’1° gennaio, la città di Palermo, ed in particolare le arterie stradali pedonali del suo centro storico saranno interessate dalla presenza di pattuglie.

Tutta la città sarà presidiata da pattuglie interforze e, nei giorni del 31 e dell’1. Saranno presidiate via Libertà, via Ruggero Settimo, piazzetta Bagnasco, via Magliocco, via Maqueda, piazza Caracciolo, piazza S. Anna, il Foro Italico. Controlli anche nelle periferie. Intensificati i controlli anche contro furti e rapine anche con l’utilizzo degli elicotteri di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Particolare attenzione per l’uso improprio dei “botti” di fine anno e della repressione del commercio di artifizi di genere vietato. (ANSA).