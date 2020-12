Covid, in Sicilia i guariti sono il doppio dei nuovi positivi

Il numero dei guariti dal Covid in Sicilia è ormai oltre il doppio rispetto a quello dei nuovi positivi. E’ questo il dato più significativo del bollettino quotidiano sui contagi nell’isola: sono 731 i casi registrati oggi su 8.109 tamponi eseguiti, con una percentuale al di sotto del 10%, mentre i guariti continuano ad aumentare: 1.532. I decessi sono 22, che portano il totale a 2.109. I pazienti ricoverati sono 1.273, meno 37 rispetto a ieri, 182 dei quali in terapia intensiva. L’attenzione adesso si concentra sui rientri per le festività natalizie. Sono 45 mila i siciliani che si sono già iscritti nel sito della regione che torneranno in Sicilia con treni, aerei e navi. A questi andranno aggiunti quelli che verranno in auto e attraverseranno lo stretto di Messina. La stima da parte delle strutture commissariali è di circa 70 mila persone che stanno partendo in queste ore per trascorrere Natale e Capodanno nell’isola. Per accoglierli sono già in funzione aree Covid e drive in allestiti nei porti e negli aeroporti dell’isola per l’esecuzione dei tamponi rapidi. Al via anche la campagna vaccinale anticovid in Sicilia che, come prevede il Piano nazionale, è rivolta inizialmente a precisi target.

L’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, che ieri avevo auspicato una grande partecipazione da parte del personale sanitario, è soddisfatto: “In poche ore, cioè da quando il form è andato online, si sono registrate oltre 1.400 persone. Stamattina sono complessivamente circa 2.500. Ringrazio quanti hanno raccolto subito l’appello: è un segnale di straordinaria lungimiranza. È l’inizio di una nuova stagione”. Sul fronte dei nuovi contagi, infine, si registra un focolaio a Vittoria, (Rg), comune già dichiarato zona rossa, in seguito a una festa di compleanno. Otto i ragazzi risultati positivi al test: sette di loro erano stati invitati in casa di una compagna che aveva così festeggiato i suoi 18 anni. (ANSA).