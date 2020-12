Crolla un masso da Monte Grifone: la roccia è caduta sulla strada

Fortunatamente non passavano auto in quel momento sulla strada di Gibilrossa

PALERMO – Un grosso masso si è staccato da Monte Grifone ed è finito sulla strada di Gibilrossa. Il pezzo di roccia è finito sulla carreggiata. Fortunatamente non passavano auto in quel momento. Stanno intervenendo gli uomini della forestale e i vigili del fuoco. Saranno eseguiti anche dei sopralluoghi nella zona del monte per vedere se ci sono altri massi che rischiano di precipitare giù.

Intanto, una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, stazione Palermo-Madonie, a supporto dei tecnici del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ha eseguito stamattina un sopralluogo nella zona di Punte della Moarda, a monte della strada provinciale 5 bis Altofonte-Piana degli Albanesi, chiusa nei giorni scorsi dopo il distacco di alcuni massi a causa degli smottamenti provocati dalle piogge. L’area, in territorio di Altofonte, era stata interessata dagli incendi divampati tra il 29 ed il 31 agosto scorsi che hanno distrutto circa 900 ettari di bosco. L’intervento era stato attivato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile su richiesta del sindaco di Piana degli Albanesi, Rosario Petta, alla luce delle competenze sugli interventi in ambiente impervio che la normativa vigente affida al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Un primo sopralluogo era già stato eseguito dai tecnici del Soccorso Alpino il 24 e 25 settembre. (ANSA).