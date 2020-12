Droga: 2 kg marijuana in auto e senza patente, arrestato

Catania – Agenti del commissariato Librino di Catania hanno arrestato in flagranza di reato Ambra Giulio, di 34 anni per spaccio di sostanza stupefacente. Nella sua vettura la polizia ha trovato oltre due chilogrammi di marijuana. Gli investigatori hanno inoltre eseguito il sequestro amministrativo dell’auto, sprovvista di copertura assicurativa, che guidava senza patente. La Questura ha irrogato anche 10 mila euro circa di sanzioni pecuniarie il cui pagamento e’ necessario per avere restituita l’autovettura, di proprieta’ di un suo familiare che gliel’ha prestata, che e’ stata affidata ad un custode giudiziale esterno. (ANSA).