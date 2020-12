Ex Pip, Calabrò: “Ben vengano le iniziative dei parlamentari”

“Appena approvato dal Governo un ordine del giorno a mia prima firma, e sottoscritto da tutti i gruppi in Aula, che impegna il Governo ad intervenire, anche in deroga alla disciplina statale vigente, per consentire alla Regione Siciliana, di istituire un ruolo ad esaurimento per i lavoratori atipici del cosiddetto bacino ex Pip-emergenza Palermo al fine di contrastare gli effetti del Covud-19”, cosi Giusi Bartolozzi (FI) all’esito dei lavori di Aula sul decreto ristori. “Finalmente un risultato doveroso, e non una semplice proroga, in linea con il lavoro portato avanti dal governo regionale. Bene cosi, il personale Pip sarà presto stabilizzato”, conclude.

“Lo avevamo detto nei giorni scorsi e lo ribadiamo adesso, ben vengano le iniziative dei parlamentari, indipendentemente dal loro schieramento politico – spiega Mimma Calabrò, segretario regionale per la Sicilia della Fisascat Cisl -, affinché la questione dei Pip giunga definitivamente ad una soluzione. Ci risulta che finalmente, e ciò va riconosciuto al governo regionale, sia stata fatta una ricognizione e si ha un quadro chiaro del bacino, chiuso e ad esaurimento, delle persone interessate alla stabilizzazione. Ci sono i numeri e adesso serve la volontà politica, l’ordine del giorno fa ben sperare che la situazione si possa risolvere una volta e per tutte. Può essere considerato un assist da cogliere qualora si voglia davvero affrontare la vicenda. Come sindacato resteremo vigili”.