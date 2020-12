Furti nelle aree rurali: fermati tre potenziali ladri di agrumi

MINEO – Lotta senza quartiere ai ladri di agrumi. I Carabinieri della Stazione di Mineo hanno denunciato un pregiudicato catanese di 42 anni, poiché ritenuto responsabile di porto di oggetti atti ad offendere, nonché porto ingiustificato di oggetti atti allo scasso.

I fatti

Allo scopo di porre un efficace argine ai furti nelle aree rurali, i carabinieri hanno intensificato i servizi di pattuglia nelle zone sensibili e soprattutto negli snodi stradali nevralgici, come dimostrato ieri sera quando, lungo la S.S. 385, hanno proceduto al controllo di un’autovettura, con a bordo, oltre al pregiudicato, altri due catanesi con alle spalle dei precedenti di polizia in materia di reati contro il patrimonio.

L’ispezione

Ad una prima sommaria ispezione del veicolo, si è appurato come all’interno vi fossero riposti dei gilet con chiusura a cerniera ed apposito laccio in vita, atto alla chiusura della parte bassa, utilizzati solitamente per “raccogliere” elevate quantità di agrumi. Approfondendo il controllo, i militari hanno altresì rinvenuto diversi teli potenzialmente adoperabili per coprire gli agrumi oggetto di furto, 1 tenaglia da carpentiere e 1 coltello da cucina, sottoposti a sequestro e di cui il 42enne si è assunto la piena paternità. L’autovettura è stata sequestrata perché priva di copertura assicurativa, mentre ai tre sono state contestate le sanzioni previste perché vìola le norme volte al contenimento della pandemia da covid-19.